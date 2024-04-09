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Polisin gözü önünde yaptığı hareket pahalıya patladı: 33 bin 739 lira ceza yedi

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Polisin gözü önünde yaptığı hareket pahalıya patladı: 33 bin 739 lira ceza yedi

Polisin gözü önünde drift atıp ışık ihlali yapan sürücü kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle drift atarak kırmızı ışık ihlali yapıp geçen sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir sürücü, trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle kavşakta drift attıktan sonra kırmızı ışık ihlali yaptı. Polis, peşine düştüğü sürücüyü kısa sürede yakaladı. Trafik polisi tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücüye drift atmak ve kırmızı ışık ihlalinden toplamda, 33 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, çevreye rahatsızlık veren sürücülerin denetimine aralıksız devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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