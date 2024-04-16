Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Nisan'da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 13,78 gram sentetik uyuşturucu ve 125 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.