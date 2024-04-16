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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Nisan'da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 13,78 gram sentetik uyuşturucu ve 125 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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