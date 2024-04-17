Kırıkkale'de 39 Bin Makaron ve 28 Kilogram Sahte Bandrollü Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de 39 bin makaron ve 28 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramalarda, 1600'ü dolu 39 bin makaron ve 28 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.