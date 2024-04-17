Kırıkkale'de 8 Bin 378 Araç Kontrol Edildi, 95 Araç Trafikten Men Edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki polis ekiplerince yapılan kontrollerde 8 bin 378 aracın kontrolleri gerçekleştirildi, 95 araçta trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 10-16 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 5 bin 900 hususi, bin 602 ticari ve 876 yük nakli yapan araç denetlendi. Gerçekleştirilen kontrollerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 95 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE