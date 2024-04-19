Kırıkkale'de Kaybolan Lise Öğrencisi Bulundu

Kırıkkale'de iki gündür aranan 15 yaşındaki lise öğrencisi Gözde Nehir Akbulut, polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları neticesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale yaşayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gözde Nehir Akbulut, bir süredir kaldığı ablasının evinden Perşembe sabahı okula gitmek için ayrıldı. Okula gitmediğini öğrenen Nuray-Şinasi Akbulut çiftçi, kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan kayıp ihbarı sonrası Gözde'yi bulmak için arama çalışması başlattı. 15 yaşındaki Gözde Nehir Akbulut, polis ekiplerince Yeni Mahalle'deki bir parkta bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE