Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Dolandırıcılık Girişimi Sonuçsuz Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de internet üzerinden otomobil satın almak isteyen bir vatandaş, dolandırıcı tarafından sazan sarmalı yöntemiyle kandırılmaktan polis ve banka personelinin yardımıyla kurtuldu.

Kırıkkale'de internet üzerinden otomobil satın almak isteyen bir vatandaş, "sazan sarmalı" yöntemini kullanan dolandırıcıya 190 bin lirasını kaptırmaktan polis ve banka personelinin sayesinde kurtuldu.

Kırıkkale'de yaşayan Enes Baştuğ, ilan sayfasına eklediği 250 bin lira değerindeki otomobili internet üzerinden satışa çıkardı. Askeri personel olarak kendisini tanıtan bir dolandırıcı ise Baştuğ ile telefonda pazarlık yaparak otomobili satın almak istediğini söyledi. "Sazan sarmalı" yöntemini kullanan dolandırıcı, otomobili yeniden ilan sitesine ekledi. Necip Doğan ise ilandaki otomobili almak için telefonda irtibat kurduğu ve gerçek satıcı sandığı dolandırıcı ile pazarlık yaptı. "Sazan sarmalı" yöntemi ile iki tarafı da kandıran dolandırıcı, otomobilin Kırıkkale'deki kuzeninde olduğu yalanını söyledi. Bunun üzerine Düzce'den Kırıkkale'ye gelen Doğan ile Baştuğ, gerçeği bankada öğrendikten sonra polise şikayetçi oldu. Dolandırıcıya gönderilen 190 bin liraya da banka memuru tarafından bloke konuldu.

Necip Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Düzce'den Kırıkkale'ye geldim. Askeri personel olduğunu söyleyen arkadaş, 'kuzenimin adına araba parayı bana havale et, kuzenim satış verecek' dedi. Ben de o arada emniyeti aradım, 'ben dolandırılıyorum' dedim. Geldiler, bankadan havale etmeye kalktığımız 190 bin lirayı bloke ettirdiler. Kırıkkale Emniyetine teşekkür ederim" dedi.

Enes Baştuğ ise "Hakkari'de asker olduğunu söyleyen bir şahıs aradı. 'Ben askerim, arabayı almak istiyorum' dedi. Pazarlığa oturduk belli bir miktarda anlaştık. Ben biraz şüphelenmiştim. Gece kimlik bilgilerini istemiştim. Notere gittim, yolladığı makbuzda geçerli bir makbuz değildi. Doğrulatmak için bankaya gittik. Sonrasında olayı anladığımızda da şikayetçi olduk" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Banka Dolandırıcılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sınav sonuçları öğrenme ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti? Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title