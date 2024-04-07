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Kırıkkale'de Baklava Ustaları Bayram İçin Yoğun Mesai Harcıyor

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Kırıkkale'de baklava ustaları, bayram için haftalar öncesinden alınan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Bayram sofralarının vazgeçilmezi çeşit çeşit baklavalar, ustalık gerektiren bir sürecin ardından müşterilere sunuluyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala birçok sektörde yaşanan bayram telaşı baklavacılarda da sürüyor. Baklavacılar, müşterilerinin talebini karşılamak için imalathanelerde yoğun mesai harcıyor. Bayram sofralarının vazgeçilmezi baklava, ustalık gerektiren bir sürecin ardından satışa sunuluyor. Zamandan tasarruf sağlamak için makinelerle seri üretimin yapıldığı yufkalar, öğütülmüş Antep fıstığı ve tereyağı ile tepside buluşturuluyor, yüksek dereceli fırında pişirilen baklavanın üzerine şerbeti veriliyor. Mağaza satışlarının yanı sıra internet ortamından gelen siparişlere de yetişmek için imalathanede vardiyalı çalışma sistemi uygulanıyor. Bazı müşteriler ise evinde baklava yapmak için hazır yufka almayı tercih ediyor.

Gülbaba Pastanesi işletme sahibi Murat Kaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesinde baklava siparişlerinde artış olduğunu belirtti.

Bayramlarda vatandaşların baklavayı tercih ettiğini anlatan Kaya, "Ramazan ayında insanların ağzı kapalı oluyor. İftar saatine kadar şeker düşüyor. Vücuttaki şeker oranı düştüğü için insanlar tatlıya rağbet gösteriyor. Bizim kültürümüzde de tatlı geleneği olduğu için insanlar baklavayı daha çok tercih ediyor. Normal güne göre satışlarımızda da artış var. Ramazan ayında sipariş verenler de var. Ramazan Bayramı'nda sofralarda misafirlerine baklava ikram ediyorlar" dedi.

İmal ettikleri baklavalık yufkaları da yurt içindeki birçok şehre gönderdiklerini ifade eden Kaya, "Baklavalık yufka imal ediyoruz. Yurt içi satışlarımız var internet üzerinden. Ülkedeki bütün illere yufka gönderiyoruz. Siparişler 10 gün önceden başlıyor. Tatlının çeşidini belirliyor ona göre de teslim ediyoruz. 70 yıldır bu sektörün içindeyiz. Babamızdan dedemizden aldığımız bilgi ve tecrübeyle yola çıktık. O yolda da devam ediyoruz. İşimizle mutluyuz" diye konuştu.

Kaya, yeni teknoloji makinelerle de baklavalık yufka üretimi yaptıklarını sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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