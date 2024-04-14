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Tatilin son gününde trafik yoğunluğu: 'Kilit kavşak' böyle görüntülendi

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Tatilin son gününde trafik yoğunluğu: 'Kilit kavşak' böyle görüntülendi

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile böyle görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde de kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, araç trafiğinin yoğun olduğu kara yolu "dron" ile havadan görüntülendi. Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu artarken, Kırıkkale- Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin akıcı akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Trafik ekipleri, trafiğin fazla olduğu olduğu bazı noktalarda yoğun mesai harcıyor. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ramazan Bayramı Kırıkkale Kayseri Ankara trafik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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