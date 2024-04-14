Tatilin son gününde trafik yoğunluğu: 'Kilit kavşak' böyle görüntülendi

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile böyle görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde de kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, araç trafiğinin yoğun olduğu kara yolu "dron" ile havadan görüntülendi. Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu artarken, Kırıkkale- Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin akıcı akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Trafik ekipleri, trafiğin fazla olduğu olduğu bazı noktalarda yoğun mesai harcıyor. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.