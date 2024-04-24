Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Okulların İhtiyacını Karşılıyor

Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarındaki atölyelerde yaptıkları sıra, masa ve mobilyalarla kent genelindeki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Ahşap, Metal ile Elektrik Elektronik Bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, öğretmen masası, dolaplar, okul kütüphanesi donatıları, büro malzemelerini atölyelerde imal ediyor.

Kırıkkale'deki bütün okulların sıra ve masa ihtiyacını karşılayan öğrenciler, metalden mobilya aksamına kadar her parçayı tek tek okulun atölyesinde kendi imkanlarıyla üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, öğrencilerin ileride yapacakları mesleklerinin temellerini bu tezgahlarda attığını söyledi.

Atölyelerde yılda 2 bin 500 öğrenci sırası, öğretmen ve öğrenci masasıyla takım halinde 500 dolap üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Aydın, "2 bin 500 öğrenci sırasının yapımı devam etmekte olup, bunlarda ekonomimize katkı sağlıyor. Üretim yaparken kullanılmış öğrenci sıraları geri dönüşüme alınarak, yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Öğrencilerimizin eğitim aldıkları bu meslekler sayesinde kollarında altın bilezikleri diyebileceğimiz meslekleri oluyor. Mezun olduklarında sektörde rahatlıkla istihdam sağlanması mümkün oluyor. " diye konuştu.

Metal Bölümü 11. sınıf öğrencisi Emirhan Başal da masa ve sıraların demir parçalarını keserek üretime katkıda bulunduğunu belirtti.

Mesleğini öğrenerek aynı zamanda ilgi alanını da yükselttiğini aktaran Başal, "Burada masa ve sıra kulaklarını kaynatıyoruz, günde 300-400 adet çıkıyor. İleride iyi bir yaşam sürebilmek için hem de elimizde bir mesleğimizin olması amacıyla burada okuyoruz." dedi.