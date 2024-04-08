Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları kameralar tarafından görüntülendi

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Şehir merkezinde meydana gelen kazalar aşırı hız ve dikkatsizliğin tehlikesini gözler önüne serdi. Tarım Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hızını alamayan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı görüntülendi. Kıbrıs Caddesi'ndeki kazada ise iki otomobilin kafa kafaya çarpışması kaydedildi. Güvenlik kamerasına takılan diğer bir kazada da Özuğurlu Kavşağı'ndan dönen otomobile, başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, "Trafik kuralları güvenliğimizin anahtarı, hayatımızın teminatıdır" notunu da paylaşarak sürücüleri uyardı. - KIRIKKALE