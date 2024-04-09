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Kırıkkale'de Trafik Polisinin Gözü Önünde Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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Kırıkkale'de trafik polisinin gözü önünde, otomobiliyle drift atarak kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir sürücü, trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle kavşakta drift attıktan sonra kırmızı ışık ihlali yaptı. Polis, peşine düştüğü sürücüyü kısa sürede yakalandı. Trafik polisi tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücüye drift atmak ve kırmızı ışık ihlalinden toplamda, 33 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, çevreye rahatsızlık veren sürücülerin denetimine aralıksız devam edileceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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