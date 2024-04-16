- Ünlü şarkıcı Lara'dan kritik maç öncesi taraftarlara çağrı: "Stadyuma bekliyoruz"

KIRIKKALE - Ünlü şarkıcı Lara, pazar günü Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ile karşı karşıya gelecek Kırıkkalegücü FSK'ya destek için taraftarlara 'stadyuma bekliyoruz' çağrısı yaptı. Lara, 'Haydi Kırıkkalem, bu pazar herkesi Başbınar Stadyumu'na bekliyoruz' dedi.

TFF 3 Lig'de son iki haftaya girilirken, 21 Nisan Pazar günü Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.'yi ağırlayacak Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında alacağı en az beraberlikle ligde kalmayı hedefliyor.

Ligde çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kırıkkalegücü FSK, topladığı 26 puanla ligin 12. sırasında küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor.

Ünlü sanatı Lara taraftarları maça davet etti

Kırıkkaleli ünlü sanatçı Lara, paylaştığı görüntülü mesajda, Kırıkkalegücü FSK için 'stadyumu doldurmalıyız' diyerek, vatandaşları maça davet etti. Lara, mesajında, "Haydi güzel Kırıkkalem! Kırıkkalesporumuza güveniyoruz, inanıyoruz. Her zaman da destekliyorum. Arkadaşlar, bu pazar Gümüşhane ile maçımız var. Çok önemli ve bu maçı almalıyız. Stadyumu doldurmalıyız. Bu pazar herkesi Başbınar Stadyumu'na bekliyoruz. Takımımıza destek olalım, sahip çıkalım. Sizleri seviyorum güzel Kırıkkale'm" ifadelerine yer verdi.