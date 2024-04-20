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Kırıkkale'de Ambulans ile Ticari Taksi Çarpışması: 4 Yaralı

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında ambulans ile ticari taksi çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de ambulans ile ticari taksinin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

B.G. idaresindeki 71 T 2018 plakalı ticari taksi, Kaletepe Mahallesi 1043. sokakta, H.A'nın kullandığı 71 ADH 583 plakalı ambulans ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları P.D. ve Ü.A. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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