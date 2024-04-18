Kırıkkale'de Otomobil Dolandırıcılığı Sonucu 190 Bin Lira İade Edildi

Kırıkkale'de otomobil almak isteyen ve "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırılan kişinin 190 bin lirası polis ve banka çalışanı sayesinde hesabına iade edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'de otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan veren Enes B'nin bilgilerini kopyalayan ve kendisini askeri personel olarak tanıtıp alıcı kılığında gösteren şüpheli, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu.

Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen Necip D. ile görüşen şüpheli G.B, araç satıcısı Enes B'ye de kendini alıcı olarak tanıttı.

Enes B. ile alıcı Necip D'yi ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan G.B, 190 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı. Enes B, otomobilin satışını vereceği esnada dolandırıcının sahte dekont atmasıyla paranın kendi hesabına gelmediğini fark etti. Daha sonra taraflar bankaya geçerek polis ekiplerine de ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve banka çalışanı dolandırıcıya gönderilen 190 bin liranın önce bloke edilmesini, ardından da gönderilen hesaba geri aktarılmasını sağladı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Necip D, gazetecilere, noterde dolandırıldığını anladığını, sonra bankaya gittiğini söyledi.

Daha sonra polis ekiplerini aradığını ve onların da bankaya geldiğini anlatan Necip D, "Bankada parayı kesin olarak bloke ettiler. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve banka görevlilerine teşekkür ederim, gereğini yapıyorlar." dedi.

Enes B. ise "Kendisini askeri personel olarak tanıtan kişi, iki tarafa da 'araç benim' diyerek kendi payını alıp dolandırmaya çalıştı. Emniyet ve bankamız sayesinde olayın önüne geçtik." ifadesini kullandı.