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Kırıkkale'de Tatilcilerin Dönüşü Trafik Yoğunluğu Yarattı

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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, tatilcilerin geri dönüşe geçmesiyle birlikte yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar geri dönüş için yollara yeniden akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik durma noktasına gelirken, Kırıkkale-Kayseri karayolunda ise trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bazı yol güzergahlarında araçlar tampon tampona ilerledi.

Araç trafiğinin yoğun olduğu "kilit kavşak" dron ile havadan görüntülendi. Trafik ekipler, araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda yoğun mesai harcıyor. Maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle de zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor. Yahşihan ve Elmadağ ilçeleri arasındaki güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu gözleniyor.

Trafik yoğunluğunun Pazar günü gece saatlerine kadar artarak devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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