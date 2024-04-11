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Kırıkkale'de Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu Bayram Tatiliyle Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Kırıkkale'de Anadolu Selçuklu döneminden günümüze kadar ihtişamını koruyan Çeşnigir Köprüsü ve kanyonunda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kızılırmak nehri üzerine Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilen, Osmanlı döneminde de Padişah Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Mimar Sinan tarafından bakım ve onarımı yapılan Çeşnigir Köprüsü'nde, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Tarih ve doğanın iç içe olduğu mekanı ziyaret eden vatandaşların bazıları seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekilirken, bazıları da tekne turu yapmanın keyfini çıkartıyor. Bazı vatandaşlar da olta ile balık tutarak vakit geçirdi.

Şehir dışından gelen arkadaşlarını tarihi mekanı gezdirdiğini ifade eden Emrah Aydoslu, "Bir grup arkadaşla geldik. Burayı gezdik. Burası herkesin hoşuna gitti" dedi.

Mustafa Göktuğ Akpınar, bayramın tadını çocukluk arkadaşıyla birlikte balık tutarak geçirdiğini söyledi.

Havaların ısındığını belirten Can Ünsal ise tarihi mekanda balık tuttuğunu ifade etti. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Kırıkkale Selçuklu Doğa Turizm Yerel Güncel Haberler

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