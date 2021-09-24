Kırıkkale Belediyesi üniversiteli öğrencilere kucak açıyor: Barınak problemi yaşayanlar misafirhanelerde kalacak - Haberler
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Kırıkkale Belediyesi üniversiteli öğrencilere kucak açıyor: Barınak problemi yaşayanlar misafirhanelerde kalacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kırıkkale Belediyesi üniversiteli öğrencilere kucak açıyor: Barınak problemi yaşayanlar misafirhanelerde kalacak

Kırıkkale Belediyesi, yurt çıkmayan üniversiteli öğrencilerin misafirhanelerde kalacaklarını bildirdi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi, yurt çıkmayan üniversiteli öğrencilerin misafirhanelerde kalacaklarını bildirdi.

Kırıkkale Belediyesi, barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversiteli öğrencilere yönelik çalışma bağlattı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yurt çıkmayan veya barınak problemi yaşayan üniversiteli öğrencilerin misafirhanelerde kalacağı bildirdi.

Saygılı, "Üniversitemizi tercih eden genç kardeşlerim; öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Bir yurda veya eve yerleşene kadar yaşayabileceğiniz konaklama problemleri için Kırıkkale Belediyesi olarak yanınızdayız. Gençlerimizi geçici olarak misafir edeceğiz. Üniversiteyi kazanan gençlerimize başarılar diliyorum. Ülkelerin ve milletlerin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Ülkemizi yönetecek gençlerimizin başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini yürekten temenni ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale Belediyesi üniversiteli öğrencilere kucak açıyor: Barınak problemi yaşayanlar misafirhanelerde kalacak

Kırıkkale Belediyesi üniversiteli öğrencilere kucak açıyor: Barınak problemi yaşayanlar misafirhanelerde kalacak

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Haber: Kırıkkale Belediyesi üniversiteli öğrencilere kucak açıyor: Barınak problemi yaşayanlar misafirhanelerde kalacak - Haberler
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