Kırgızistan Konsolosluk binasında yangın Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı.

Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, alevlerin yükseldiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Lamartin Caddesi'nde bulunan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasının 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısa süreli hareketliliğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından son buldu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

YÜKSELEN ALEVLER KAMERADA

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında çıkan yangından yükselen alevler kısa sürede üst kata sıçradı. Binanın alevler içerinde olduğu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA