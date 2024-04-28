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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde köy evleri inşaatında yangın çıktı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çobenbeyli Mahallesinde yapımına devam edilen köy evleri inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yatakhane olarak kullanılan konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi köy evleri inşaatında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre 6 Şubat Kahramanmaraşlı depremlerin ardından Afşin ilçesi Çobenbeyli Mahallesinde yapımına devam edilen köy evleri inşaatında yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerde başlayan yangın Afşin itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralı ya da can kaybı yaşanmazken işçilerin yatakhane olarak kullandığı onlarca konteyner kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş İtfaiye Afşin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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