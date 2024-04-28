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Adana'da kafedeki yangın korkuttu

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Adana'da bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında işletmede maddi hasar oluştu.

Adana'da kafedeki yangın korkuttu

ADANA - Adana'da, bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında işletmede maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi, Beyazevler Caddesindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafenin iç bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan fritöz kaynaklı yangın başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafede çıkan yangına müdahale etti.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürülen yangında soğutma çalışmaları esnasında ısı ve dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, kafede maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Adana Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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