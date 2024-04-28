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Şanlıurfa'da Ev Yangınında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti, gelini ise ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, gelini de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesi Dindek Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı. Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, gelininin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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