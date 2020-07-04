Kına gecesinde maganda kurşunun isabet ettiği 2 kişi yaralandı
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Kına gecesinde maganda kurşunun isabet ettiği 2 kişi yaralandı

Kına gecesinde maganda kurşunun isabet ettiği 2 kişi yaralandı ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen kına gecesinde, magandanın tabancayla ateş açması sonucu Eşe Günen (49) ve Berat Demirelli (15), yaralandı.

Kına gecesinde maganda kurşunun isabet ettiği 2 kişi yaralandı
04.07.2020 03:44 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:47

Kına gecesinde maganda kurşunun isabet ettiği 2 kişi yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen kına gecesinde, magandanın tabancayla ateş açması sonucu Eşe Günen (49) ve Berat Demirelli (15), yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Bulduklu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki kına merasiminde kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş açtı. Magandanın silahından çıkan kurşunlar, kına merasiminde dans eden Eşe Günen ve Berat Demirelli'ye isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Günen, buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Manşet

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