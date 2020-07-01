Kayseri'de ambulans helikopter, kalça eklemi kırılan kişi için havalandı
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kalça eklemi kırılan yaşlı adam, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
01.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:34
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kalça eklemi kırılan yaşlı adam, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
İlçeye bağlı Kuruhüyük Mahallesi'ndeki evinde düşmesi nedeniyle kalça eklemi kırılan Mevlüt Karakoç (88), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Felahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karakoç, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA