Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)

DENİZLİ (DHA) - 'ESPRİ YAPIP, ŞAKALAŞIYOR'

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisi devam eden ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları güzel haber verdi. PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, İnanır'ın takip ve tedavi sürecinde 6 kişilik bir ekip kurulduğunu belirterek, "Takip sürecinde, geçen pazar günü oluşan ve ani şekilde gelişen bir kanama tespit edildi. Kendisini ameliyat ettik. Arkasından gelen süreçte yoğun bakımda hastamızı takip etmeye devam ediyoruz. Gelinen son nokta oldukça iyi ve yüz güldürücü. Sanatçımız Kadir İnanır kendi öz bakımını yapabilecek düzeyde konuşuyor, telefonunu kullanabiliyor. Bizlerle espri yapıp, şakalaşabiliyor" diye konuştu.

Coşkun, İnanır'ın ne zaman taburcu olacağının sorulması üzerine "Ortalama dikişlerin kaynaması 10 gün sürüyor. Tabii bu dönemde kalbinde bir ritim bozukluğu var. Zaten, o ritim bozukluğundan, kullandığı ilaçlardan böyle bir şey gelişti. Tekrar öyle bir durum olmasın istiyoruz. Böbrekleriyle küçük bir sorunumuz var. Onu da çözdüğümüzde yaranın da kapanması daha çabuk olacak. Haftaya çıkar. Aslında bir konferansta bir konuşması varmış. 'Oraya gidebilir miyim?' diye bana sordu. 'Hayır' dedim. O zaman 'Sen onları ara gelemeyeceğimi söyle' dedi. Yani, kendisinin sağlık durumu bu kadar iyi" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,