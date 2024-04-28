Üye Girişi
Haberler

Denizli'de parkta bıçaklı saldırı: 15 yaşındaki çocuk yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir parkta çıkan tartışma sonucunda 15 yaşındaki bir çocuk bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sümer Mahallesi 2291 sokaktaki parkta B.S. (15) ile B.K. (15) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.S. bıçakla B.K'yi kasık bölgesinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli B.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Merkezefendi Denizli Çocuk Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title