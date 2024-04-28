Denizli'de parkta bıçaklı saldırı: 15 yaşındaki çocuk yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir parkta çıkan tartışma sonucunda 15 yaşındaki bir çocuk bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sümer Mahallesi 2291 sokaktaki parkta B.S. (15) ile B.K. (15) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda B.S. bıçakla B.K'yi kasık bölgesinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli B.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.