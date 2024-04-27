Denizli'de motosiklet kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.
A.A. yönetimindeki 20 ACA 347 plakalı otomobil, Darıveren Mahallesi yakınlarında Ahmet Argün idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Argün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. ile aynı araçta bulunan Serdar İ, Rumeysa Ö. ve Tuğba Ş, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü A.A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.