Buharkentli Atlet İbrahim Doğan Türkiye Finalleri'ne Katılmaya Hak Kazandı

Denizli'de düzenlenen Bölge Finali müsabakalarında üçüncü olan Buharkentli atletizm sporcusu İbrahim Doğan, Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Buharkent ilçesinde yaşayan atletizm sporcusu İbrahim Doğan elde ettiği başarı ile Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. Aydın'da düzenlenen 60 metre gençler yarışında birinci olup, Denizli Bölge Finalleri'ne katılan ve Bölge Finalleri'nde de üçüncü olan Doğan, elde ettiği başarının ardından Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın'da düzenlenen 60 metre gençler yarışında birinci olup Denizli bölge finallerine katılan ve Denizli bölge finallerinde 3. olan Buharkentli sporcumuz İbrahim Doğan, Mersin'de gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN