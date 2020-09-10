İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM DENETİMİ (1)
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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM DENETİMİ (1)

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM DENETİMİ (1)
10.09.2020 08:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:37
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde yeni kurallara ilişkin denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda  ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi. Karar kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi. 

İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

Görüntü dökümü: ---------------------Zincirlikuyu-Ekiplerin minibüs ve otobüsleri durdurması-Minibüslerdeki denetimler-Ekiplerin sorgulamaları-Otobüs kontrolü-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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