İstanbul'da Filyasyon Kurulları toplantısı
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ta gerçekleştirilen İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısına başkanlık ediyor.
10.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:28
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ta gerçekleştirilen İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısına başkanlık ediyor.
- İstanbul
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısındayız. Covid-19 PCR testi pozitif olan ve bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi-ortamı paylaşanların kendisini 14 gün izole etmesi gerekiyor. Filyasyon ekiplerimiz bu süreci birebir takip ediyor." ifadelerini kullandı.
- İstanbul
Kaynak: DHA