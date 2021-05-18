İçişleri Bakanlığı: "Kırmızı kategoride 10 milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist öldürüldü"
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İçişleri Bakanlığı: "Kırmızı kategoride 10 milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist öldürüldü"

İçişleri Bakanlığı: 'Kırmızı kategoride 10 milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist öldürüldü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır kısalında yapılan operasyonda Kırmızı kategoride 10 milyon TL'ye kadar ödülle aranan Agit Bismil kod adlı terörist Aydın Şimşek'in öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır kısalında yapılan operasyonda Kırmızı kategoride 10 milyon TL'ye kadar ödülle aranan Agit Bismil kod adlı terörist Aydın Şimşek'in öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon TL'ye kadar ödülle 'KIRMIZI' kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist;,2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisiydi" denildi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanlığı: "Kırmızı kategoride 10 milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist öldürüldü" - Haberler
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