Heybeliada'da orman yangını (1) Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA