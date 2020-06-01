Hava yolunda iç hat seferleri başladı
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Hava yolunda iç hat seferleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu hizmetlerinde maske, sosyal mesafe, kişisel ve kurumsal hijyen ile çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Hava yolunda iç hat seferleri başladı
01.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu hizmetlerinde maske, sosyal mesafe, kişisel ve kurumsal hijyen ile çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında durdurulan hava yolu ulaşımının yeniden başlatılması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Havalimanındaki Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'yi yarınlara hazırlayan projelerle yollarına devam ettiklerini söyledi.

Ulaşım ve altyapının önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çünkü biliyoruz ki büyük bir ülke olmanın ilk şartlarından biri, sosyal ve ekonomik olarak bizleri dünyayla bağlayan güçlü bir ulaşım ve altyapıya sahip olmak." dedi.

Salgın sırasında da proje çalışmalarına tedbiri elden bırakmadan 7/24 devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, buna karşın vatandaşlar için ulaşımın birkaç aylığına durma noktasına geldiğini, her şeyin onların sağlığı ve güvenliği için yapıldığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, kötü günlerin geride bırakıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın dirayetli yönetimi ve vatandaşlarımızın feraseti sayesinde bugünleri görebildik. Şimdi sosyal ve ekonomik hayatı canlandırma, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ümit aşılama zamanı. Bu amaçla vatandaşlarımızın sağlığı için üst düzey önlemler alarak normalleşme adımlarımızı kararlı ve tedbirli bir şekilde atmaya devam ediyoruz."

"Sertifikalandırma süreci de başladı"

Karaismailoğlu, geçen hafta yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin başlatıldığını anımsatarak, kara yollarında seyahat kısıtlamasının da bugün itibarıyla kaldırıldığını hatırlattı.

Bu adımların en önemlilerinden birini atarak, ilk iç hatlar uçuşunun bugün gerçekleştirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"TK2150 sefer sayılı uçuşumuzla vatandaşlarımızla İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Bugün ayrıca Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk 'Havalimanı Salgın Sertifikası'nı İstanbul Havalimanı'na takdim ettik. Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak."

"Alınacak tedbirler ile uygulanacak usul ve esasları belirledik"

Kovid-19 sonrası uçuşların normale dönmesi sürecinde Bakanlık olarak havalimanlarına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için bir ay boyunca yoğun çalışma sürdürdüklerini anlatan Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığının öngördüğü tedbirler doğrultusunda titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sonunda "Havalimanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ni" yayınladıklarını anımsattı.

Karaismailoğlu, salgının havalimanlarında yayılımını önlemek amacıyla işletmelerce alınacak tedbirler ve uygulanacak usul ve esasların belirlendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Seyahatleri esnasında vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde olması ve sağlıklarının korunduğundan emin olmaları bizler için çok önemli. Bu yüzden, bugünden itibaren havalimanlarına girişten varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar yolculuğun tüm aşamalarında izolasyon odaklı yeni bir dönem başlatıyoruz. Sertifikamız sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri ve yer hizmetleri kuruluşlarını değil, aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermektedir."

Karaismailoğlu, salgına karşı havalimanlarında belirlenen 4 temel unsura dikkati çekerek, "Herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması ve çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceğiz. Havalimanlarımızda belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamaları yapılarak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartları sağlanacak. Uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra uçak hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün, kişiye özel üretilen HES koduyla sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerektiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcuların, sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edeceklerini vurgulayarak, "Yolcularımızın yolculuk sürecini başlangıç noktasından varış noktasına kadar titizlikle takip edeceğiz ve aldığımız tüm tedbirleri harfiyen uygulayacağız. Salgın karşısında bütüncül tedbirleri alıp uygulamaya geçiren ilk ülke olarak hava yolu seyahatleri için almış olduğumuz önlemlerin başarıya ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla sağlık ve huzur içinde hava yolu ulaşımını kullanabileceklerini ifade eden Karaismailoğlu, gelecek günlerde yurt dışı uçuşların açılması yönündeki çalışmaların da sonuçlandıracağını söyledi.

Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tüm dünyaya rehber olan Türkiye'nin normalleşme sürecinde de Cumhurbaşkanının liderliğinde gösterdiği başarılarla örnek gösterileceğine dikkati çekerek, yeniden seferlerine başlayan iç hat uçuşlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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