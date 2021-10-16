Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.