Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

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