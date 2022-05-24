Konya ile Üsküp arasında "Kardeş Şehir Ön Protokolü" imzalandı - Haberler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Danela Arsovska, iki şehir arasında ilişkilerinin geliştirilmesi için ön protokol imzaladı.

İmza töreninde konuşan Altay, Konya'nın Üsküp gibi tarihi bir şehir olduğunu hatırlattı.

Üsküp ile ilişkileri üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak özellikle bölge coğrafyasıyla yakın çalışıyoruz. Bundan sonra şehirlerimiz arasındaki ilişkilerin daha çok güçleneceğine inanıyorum. Hayırlı olsun."

Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Danela Arsovska, "Makedonya olarak Türkiye ile kardeş ve dost iki ülkeyiz. Özellikle burada gösterilen misafirperverlik bizi çok mutlu etti. İki güzel şehrin birleşerek işbirliği yapma potansiyelinde olduğunu görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Altay ve Arsovska arasında kardeş şehir ilişkilerinin başlatılması için ön protokol imzalandı.

Ayrıca, Üsküp Büyükşehir Belediyesi, başkanlığını Altay'ın yaptığı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne de üye oldu.