HAK-İŞ Genel Başkanı: Gençlerin sendikal hareketin içerisinde daha fazla yer alması gerekiyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, gençlerin sendikal hareketin içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini ve gençlerin sendikal hareketin geleceği olarak görüldüğünü belirtti. Arslan, 19 Mayıs'ın milletin birlik ve beraberlik ruhuyla işgal kuvvetlerinin yurttan atılmasının ilk adımı olduğunu vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gençlerin sendikal hareketin içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizi sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yazılı açıklamasında, 19 Mayıs'ın milletin birlik ve beraberlik ruhuyla işgal kuvvetlerinin yurttan atılmasının ilk adımı olduğunu belirtti.

Millet iradesinin 19 Mayıs 1919'da yeniden hayat bulduğunu aktaran Arslan, bu tarihi, Milli Mücadele'nin de ilk işaret fişeği olarak gördüklerini vurguladı.

Arslan, mesajında şunları kaydetti:

"Gençlerin sendikal hareketin içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizi sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz. Ülkemiz açısından bilinçli, ülkesine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı, alanında mesleki yeterliliğe sahip, eğitimin önemine inanan, yeniliklere açık genç nüfusun yetişmesi gereklidir. Ülkemiz, daha modern ve daha çağdaş bir ülke olma hedeflerine ancak değerlerinden kopmadan, hedefleri olan, güçlü, özgür ve özgüveni yüksek gençlerle ulaşacaktır."

Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında genç nüfusun Türkiye için büyük avantaj olduğunu aktaran Arslan, bu durumu avantaja çevirmek için gençlerin konjonktürüne uygun politikalar üretmeyi ve geliştirmeyi önemli bir ihtiyaç olarak gördüklerini bildirdi.

Genç işsizlikle mücadele kapsamında gençlerin istihdama kazandırılmasına yönelik daha etkili çalışmalar yürütülmesi gerektiğini anlatan Arslan, şöyle davam etti:

"Gençlik istihdam politikasında hızlı teknolojik değişim, uluslararası bütünleşme, artan rekabet ve bilgi ekonomisinin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alan bir eğitim sisteminin organize edilmesi, mesleki eğitime olan talebin artırılması, mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, okul-işletme işbirliğinde staj imkanlarının geliştirilerek, gençlerin çalışma hayatı ile tanışmasının sağlanması, genç girişimciliğinin daha etkin politikalarla geliştirilmesi, tarımsal faaliyetlerdeki istihdam olanaklarının gençler açısından cazibesinin artırılması unsurlarına yer verilmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bu gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."