Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), üyelerinin finansal ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve alışverişlerinde kredi kartı yerine kullanabileceği 'Param Hak Kart' lansmanını gerçekleştirdi. HAK-İŞ, üyelerinin sendikaya aidiyetini arttırmak ve finansal ihtiyaçlarına tek bir kart ile çözüm sunmayı amaçladığı Param Hak Kart'ın lansmanını gerçekleştirdi.

HAK- İŞ 'Param Hak Kart' lansmanını gerçekleştirdi

ANKARA - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), üyelerinin finansal ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve alışverişlerinde kredi kartı yerine kullanabileceği 'Param Hak Kart' lansmanını gerçekleştirdi.

HAK-İŞ, üyelerinin sendikaya aidiyetini arttırmak ve finansal ihtiyaçlarına tek bir kart ile çözüm sunmayı amaçladığı Param Hak Kart'ın lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda Param Hak Kart'ın tüm fiziki ve çevrimiçi mağazalarda indirimli bir şekilde kullanılacağı açıklanırken sendika üyelerine alışveriş yaptıkça nakit iade fırsatları sunulacağı da kaydedildi.

Lansmanın açılışında konuşan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan aldıkları her kararlarda yönetim kurulu ile müzakere ettiklerini söyledi. Bütün üyeler için kart planladıklarına dikkati çeken Arslan, "Her kartın bir maliyeti var bunları ödedik. Yaklaşık 6 milyondan fazla bir ödeme yaptık. Harcama yapabilmek için üyelerimizin kartlara para yüklemesi gerekiyor. Para aktarınca harcama yapabilecekler ve indirimde alabilecekler" açıklamalarında bulundu.

"Arkadaşlarımızın kartlarına 500 Türk Lirasını aktarıyoruz"

Arslan, bastırılacak kartların her birisine para yükleme kararı aldıklarının altını çizerek, "Arkadaşlarımız kabul etti ve bütün üye arkadaşlarımızın kartlarına 500 Türk Lirasını aktarıyoruz. Yaklaşık bu durum 125 milyon Türk Lirası bir harcama gerektiriyor. Dolayısıyla biz 2023 yılında gelirlerimizin yarısını depremzedelere ve üyelere ayırmış oluyoruz. Diğer yarısıyla da sendikamızın çalışmalarını ve yatırımlarını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Lansman hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.