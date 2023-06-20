6'ncı Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Hak-İş Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen 6'ıncı Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması kazananları ödüllerini aldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Hak-İş Konfederasyonu ortaklığında "Kadın Emeği ve Yeni Arayışlar" konulu 6'ıncı Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması düzenlendi. Yarışmada eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, beyin göçünü önleme, mevsimsel göçün düzenlenmesi, konuları işlendiği yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene katılım sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, yüzüncü yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin geçen 21 yılın boyunca dönüşümün ve reformun önemli bir merkezi olduğunu belirterek "Cumhuriyetimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir yüzyıla girerken Türkiye yüzyılı vizyonuyla yeniçağın lider ülkelerinden biri olma hedefi için sizlerin sayesinde genç kardeşlerimin sayesinde emin adımlarla yoluna devam edecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Türkiye yüz yılında sosyal diyaloğun rehberliğiyle çalışma hayatının tüm taraflarını omuz omuza aynı hedefe yönelterek üreten ve büyüyen Türkiye'yi, bölgesinde lider ülke konumuna taşımak için üzerine düşeni azami gayretle yerine getirmeye çalışacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bu programı düzenleyen bu organizasyonu 6 yıldır düzenleyen başta uygulama merkezimizin yöneticileri olmak üzere üniversitemiz, sendikamız herkesi kutluyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ödül alan kardeşlerimizi, genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.

"HAK-İŞ olarak gençlerin bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasını önemsiyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkan yardımcısı Devlet Sert ise konfederasyon olarak eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi konusuna özel bir önem verdiklerini belirterek, "HAK-İŞ olarak gençlerin bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasını önemsiyoruz ve istihdama katılım süreçlerini destekliyoruz. Uzun yıllardır hem Konfederasyonumuzda hem de sendikalarımızda gençlere staj imkanları sunuyor, sigortalarını yapıyor ve ücretlerini ödüyoruz. Staj programlarımız aracılığıyla gençlerin yeterliliklerini keşfetmelerine, yetkinliklerini artırmalarına, işgücü piyasalarını, farklı meslekleri ve sendikal kültürü tanımalarına destek oluyoruz. Gençlere staj dönemleri boyunca aktif görevler vererek tecrübe kazanmalarını önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı'nın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, ve Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kibar Çetin de katıldı.