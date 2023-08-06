HAK-İŞ Emek Fotoğrafları Yarışması Başvuruları Başladı

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek. Yarışmada ödül miktarları artırıldı ve birinciye 10 bin lira verilecek. Yarışmaya cep telefonu, amatör ve profesyonel fotoğraf makinesiyle çekilen siyah-beyaz ve renkli tüm fotoğraflar kabul ediliyor.

HAK-İŞ Konfederasyonunun, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, geleneksel hale dönüşen yarışmada ödül miktarlarının artırıldığı vurgulanarak, birinci seçilen fotoğrafa 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira, özel ödüle değer görülen fotoğrafa 3 bin 500 bin lira ve sergileme ödülüne hak kazanan fotoğraflara 750 lira verileceği duyuruldu.

Yarışmaya, cep telefonu, amatör ve profesyonel fotoğraf makinesiyle çekilen "emek" temasına uygun siyah-beyaz ve renkli tüm fotoğrafların kabul edildiği belirtilerek, yarışmaya "www.hakisemekfotograflari.org.tr" internet sitesi üzerinden yarışmacı girişi butonuyla kayıt yaptırarak başvurabileceği kaydedildi.

"Fotoğrafa gönül verenleri yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yarışmayla en kutsal değer olarak gördükleri emeği ve bu değeri ortaya çıkaran emekçileri fotoğraf sanatı aracılığıyla gündemde tutmak istediklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ olarak, fotoğraf sanatçılarını, fotoğraf sanatına gönül verenleri merkezinde emek olan fotoğraflarıyla yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Emek Fotoğrafları Yarışmamız ile emekçilerin çalışma koşulları, emeğin Türkiye'deki ve dünyadaki önemi, çalışma hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla toplumumuza aktarılması konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Emek Fotoğrafları Yarışmamızın da kısa film yarışmamız gibi uluslararası alanda ve gelenekselleşerek başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyoruz."