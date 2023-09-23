HAK-İŞ Başkanı: Taşeron sistemini çöpe attık, milyonlarca işçi kadro aldı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan, "Taşeron sistemini biz çöpe attık. Milyonlarca insanın hayatını ve geleceğini değiştirdik. 1 milyona yakın taşeron işçi kadro aldı" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ankara'da bir otelde HİZMET-İŞ Sendikası Kadın Komitesi'nin Başkanlar Kuruluna katıldı. 81 ilden gelen Kadın Komite Başkanları ve Ev işçilerinin katıldığı toplantıda, ev işçilerinin çalışma hayatı, hakları ve örgütlenmelerine ilişkin konular tartışıldı.

"İnsani ücret için bir aradayız"

Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını temenni eden HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ev işçilerinin hak ettiği değerin görmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Ev işçilerinin sorunlarını gerek ulusal gerek uluslararası medyada gündeme getirmek. Bunları sendikalı mücadelenin birer parçası haline getirmek. Yasal olarak da iç kanunu kapsamına dahil edilmesi sendikal mücadelenin içerisinde yer almaları ve yine sosyal güvenlik sistemi içerisindeki eksikliklerin giderilmesi ve daha fazla hak ile özgürlük daha fazla insani ücret için bir aradayız" ifadelerini kullandı.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Ev işçilerinin mutlaka örgütlenmesi gerektiğine dikkati çeken Arslan, "Ev işçilerini mücadelenin içine dahil edemezsek onlarla birlikte sorunlarının çözümü için geleceği inşa etmek adına birlikte yürüyemezsek bu söylediklerimiz teorik planda ve masada kalacak demektir. Onun için biz bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Taşeron sistemini biz çöpe attık"

Yıllardır hayaller kurarak ve çalışarak HAK-İŞ'in bu noktaya geldiğini dile getiren Arslan, bir bir kurdukları hayalleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Kimsenin inanmadığı ve gelecek ile ilgili hiçbir emarenin görmediği taşeron sistemini biz çöpe attık. Milyonlarca insanın hayatını ve geleceğini değiştirdik. 1 milyona yakın taşeron işçi kadro aldı. Onların aileleriyle beraber 7 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bugün o arkadaşlarımız sendikal haklarını kazandı. Fiyat farkı sözleşmelerinden geçtiler. Daha sonra kadrolarını aldılar ve iki dönemdir de kamu sözleşmelerine tabii oldular" ifadelerine yer verdi.

Arslan'ın konuşmasının ardından salonda HAK-İŞ'in yıllar içerisindeki gelişimi ve hizmetleri kısa film olarak seyrettirildi. - ANKARA