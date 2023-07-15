15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, HAK-İŞ'in düzenlediği programda anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile HAK-İŞ'e bağlı sendikaların temsilcileri katıldı.

Programın başında Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi ve milletin bu girişime karşı gösterdiği direnişi anmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Bu olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günü şöyle hatırlarsak, Türkiye'yi küresel sermayenin, uluslararası güçlerin sömürgesi haline getirmek isteyen bir yapıya karşı bir kurtuluş mücadelesi yürüttük. Allah'ın büyük yardımıyla o süreci atlattık. Allah, inşallah bizlere bir daha böyle günler yaşatmaz. Cenab-ı Allah, bizlere bir daha böyle yapılara fırsat vermeyecek işler yapmayı, böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda 15 Temmuz'da olduğu gibi cansiperane biçimde mücadele edecek nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu hedefledik. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını, geleneklerini, örfünü koruyacak ve yeri geldiğinde canı pahasına savunacak bir nesil yetiştirmeyi arzu ediyoruz. İnşallah hep birlikte bunu gerçekleştiririz ve bu tür yapılara bir daha müsaade etmeyiz."

Tekin, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilere ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsatarak 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve gazilere teşekkür eden Arslan, 15 Temmuz'u unutmamanın, bu toprakların bağımsız bir vatan olarak varlığını sürdürmesi için önemli bir görev olduğunu dile getirdi.

Arslan, FETÖ'nün uluslararası emperyalist güçlerin taşeronu olduğunu ve bu taşeronun marifetiyle Türkiye'nin bölünmek istediğini bildiklerini vurgulayarak, "Hala bu örgüt devam ediyor. Yargılamalar, tutuklamalar, hüküm giymeler, kaçmalara rağmen bu örgüt devam ediyor. Bu örgütü tamamen etkisiz hale getirmek için yapmamız gerekenler var. Onun için de bütün milletimizin sorumluluk alması gerekiyor." diye konuştu.

Şehit ailelerinin ve gazilerin unutulmamasını isteyen, FETÖ'nün oyunlarını bozmak için daha çok çaba sarf edeceklerini aktaran Arslan, "Özellikle emperyalist güçlerin, Batı'nın, NATO'nun, ABD'nin ve onun taşeronlarının, Türkiye'ye yönelik hesaplarını biliyoruz. Bu hesaplarda kullanılan bu FETÖ terör örgütü ve onun başının hesabının sorulması gerektiğini biliyoruz." dedi.

"Uyanık olmazsak birileri tuzaklarını yeniden önümüze koyacak"

HAK-İŞ olarak, takip ettikleri 15 Temmuz yargılamalarına da değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Devletimiz ve milletimiz adına yargılama yapan hakimlerin sabrına, sadakatine ve samimiyetine gerçekten güveniyoruz ve o samimiyetle davalar sonuçlanıyor. Ama hala eksik kalmış. Hala pek çok hain aramızda, ülkemizde, kamu görevlilerinin içerisinde. Her gün tutuklamalar oluyor. Demek ki bu örgüt hala canlı ve ısrarla devam ediyor. Onun için ülkemizi yönetenlerin, güvenlik güçlerimizin, sivil toplumun hep beraber yapması gereken uyanık olmaktır. Uyanık olmazsak birileri oyunlarını tekrar sahneye, tuzaklarını yeniden önümüze koyacaktır."

Arslan, HAK-İŞ olarak her türlü darbe girişimlerine, ihanetlere karşı dimdik durmaya ve mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de 15 Temmuz mücadelemizi daha da genişleterek, bu darbe girişiminin arkasındaki hainlerin dinimizi, mukaddesatımızı, değerlerimizi kullanarak nasıl bir ihanet içinde olduklarını toplumun bütün kesimlerine tekrar tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Bu ihanet şebekesinin, bu terör örgütünün başı olan Feto haininin Amerika'dan geri alınmasına kadar bu kavgayı sürdüreceğiz. O geri alınacak ve millet önünde hesap verecek. Onun hesabını görmeden gözümüz açık gider." ifadesini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını belirten Aylar, Türk milletinin, 15 Temmuz darbe girişiminde canı pahasına vatanına sahip çıktığını söyledi.

Konuşmaların ardından Arslan, Aylar ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.