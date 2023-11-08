KARDEMİR'in Kapatılmaması İçin Yapılan Eylemlerin Yıldönümü Kutlandı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR'in kapatılmaması için 8 Kasım 1994'te Özçelik-İş Sendikası öncülüğünde yapılan eylemlerin yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Değirmenci açıklamasında, "Bundan tam 29 yıl önce 'Özçelik-İş'in mücadeleci ruhu' ete kemiğe bürünmüş, "KARDEMİR kapatılamaz, Karabük karartılamaz" haykırışlarıyla bugün dünya devleri arasında yer alan, binlerce emekçinin evine ekmek götürmesine vesile olan KARDEMİR'in kapısına kilit vurulması engellenmişti. Karabük halkıyla el ele vererek, o dönem kutlu bir mücadele veren Sendikamız Özçelik-İş ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ, diğer paydaşlarıyla birlikte, KARDEMİR'i adeta idam sehpasından almış, KARDEMİR'in hayata tutunmasına vesile olmuştur. Dünden bugüne baktığımızda; ne kadar doğru bir iş yaptığımız bir kez daha anlaşılıyor. O gün kapatılmak istenen KARDEMİR, bugün gerek Karabük ve çevresine gerekse ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan bir yapıya kavuştu. İşçisinden işverenine, Karabük halkından tüm kuruluşlara kadar bütün kesimler KARDEMİR'in varlığından memnuniyet duyuyor. KARDEMİR emekçilerin ekmek kapısı, sendikamızın da yıkılmaz kalesidir. Bu nedenle KARDEMİR'e dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmak boynumuzun borcudur. KARDEMİR'in kapatılmasını önleyen 8 Kasım 1994 eylemleri vesilesiyle KARDEMİR'in kurulmasına öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere o dönemin Hak-İş Genel Başkanı merhum Necati Çelik ve arkadaşlarına, sendikamızın o dönem Genel Başkanı olan merhum Metin Türker ve ekibine, o dönem işyerine sendikamız çatısı altında sahip çıkan KARDEMİR emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. Dün KARDEMİR'i kapattırmayan, bugün KARDEMİR'i Türkiye'nin en saygın kuruluşları arasına taşıyan Karabük'ün bükülmez bilekli yiğitlerine bin selam olsun." dedi. - KARABÜK