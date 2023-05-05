Kamu işçisinin zam pazarlığında yine anlaşma çıkmayınca Türk-İş resti çekti: Salıdan sonra görüşmenin anlamı yok

700 bin kamu işçisine yönelik zam pazarlığı sürüyor. Bugün bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen işçi temsilcilerinin görüşmesinden yine sonuç çıkmadı. Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan, "Belli bir aşamayı geçtik. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı." ifadelerini kullandı. Türk-İş Başkanı Atalay da "Talepleri karşılasınlar salı günü son olur, salıdan sonra görüşmenin bir anlamı kalmaz" dedi.

Kamuda 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arsalan, Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

"BELLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK"

Gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Arslan, "Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu iş sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" diye konuştu.

"ARZUMUZ BUGÜN RAKAMLARI SÖYLEMEKTİ"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, kamuoyunun görüşmelerden bir rakam beklediğini; ancak bir rakam verme durumunun olmadığını söyleyerek, "Arzumuz, bugün verilen rakamları söylemekti. En son, taban ücret 12 bin lira ve yüzde 40 civarında bir zam vardı. O rakamın dışında da sendikaların tamamının iş yerlerine özel sorunları var. Emek zammı, hizmet zammı, gece çalışmaları, vardiyalar var. Bugün onların bir kısmını çözdük; ama rakamla ilgili, Sayın Bakan'ın da işveren sendikasının da büyük ihtimal önümüzdeki hafta salı günü bize bir rakam getireceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

"SALIDAN SONRA GÖRÜŞMENİN ANLAMI KALMAZ"

Atalay, görüşmelere 20 Ocak'ta başladıklarını ve işçilerin bu görüşmelerin istedikleri şekilde bitirilmesini istediklerini hatırlatarak, "Uygun bir rakam verirlerse ne ala. Vermezlerse 'Biz bu meseleyi seçimden evvel bitireceğiz' diye bir ayet yok. Bir an evvel 3 milyonluk bir ailenin talebini yerine getirsinler. Salı son olur, salıdan sonra zaten görüşmenin bir anlamı kalmaz. Salı günü inşallah önümüze taban ve tavan ücretle ilgili bir rakam getirirler. İdari maddelerde takıldığımız bir iki konu var, onları da çözüp sözleşme yapılır. Biz burada afaki bir rakam istemiyoruz" dedi.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

Son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edilmiş, işçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı. İşçi kesiminin beklentisi ise 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ NEYDİ?

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.