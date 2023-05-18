İşçilerin sendikalaşma mücadelesi sürüyor

Kayseri'de faaliyet gösteren Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri'nde çalışan işçilerin sendikalaşma mücadelesini anlatabilmek açıklamalarda bulunan için HAK-İŞ'e bağlı Öz İplik İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Harun Bağcı, "İşverene sesleniyoruz; çalışanların sendikalaşma özgürlüğüne saygı gösterin. Baskıcı tavırdan vazgeçin. İşçilerin yasal temsilcisi sendikamız Öz İplik İş'i tanıyın" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Sendika Şube Başkanı Bağcı, "Bugün Şirikçioğlu işçilerinin sendikalaşma mücadelesi için buradayız. Şirikçioğlu işvereninin hukuk tanımaz tavrı için buradayız" ifadelerini kullandı. İşletme çalışanlarının uluslararası belge ve sözleşmelerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasaların kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak Öz İplik İş'e üye olduklarını ifade eden Bağcı, açıklamasında, "2017 yılında başlayan üyelikler, 2022 yılında ise hızlanmıştır. Süreci öğrenen işveren ve işveren vekilleri tarafından sendikalaşmayı engellemek adına sendikaya üye olan bazı işçilerin söz konusu dönemde işine son verilmiştir. Örgütlenme sürecinde işten atılmalar ve örgütlenme önündeki engel ve baskılara rağmen önemli bir mücadele sonucunda sendikamız Öz İplik İş, fabrikada yasanın aradığı çoğunluğu sağlamıştır. Bakanlık tarafından sendikamıza yetki verilmiştir. Bu süreçte işveren tarafından yetkiye itiraz edilmiş ve tüm diyalog kanallarını kapatmıştır. Bu süreçte işten çıkarmalar gerçekleşmiştir. 2017 yılından bu yana işten çıkarılan işçiler için sendikamız tarafından açılan işe iade davaları kazanılmıştır. Devam eden davalarımız mevcuttur. Açtığımız sendikal tazminat davalarının da yarısı kazanılmış, yarısı da bilir kişidedir. Yasanın aradığı çoğunluğu sendikamızın sağladığına dair yetki tespitine işverenin itiraz etmesi sonucu açılan dava ise 27 Eylül 2022 tarihinde Kayseri 4. İş Mahkemesinde görüldü. Dava lehimize sonuçlanmıştır. 5 Mayıs 2023 tarihinde sendika ve işveren yetkililerinin bir araya gelmesi gereken toplu iş sözleşmesi toplantısına işveren yetkilileri katılım sağlamamış, işverenlikçe görüşme reddedilmiştir. Bunun üzerine emekçiler için mücadelemizi daha görünür bir şekilde sürdürmek için fabrika önünde bekleyişe geçtik" ifadelerine yer verdi.

"İşçinin örgütlenme mücadelesi durmayacak"

Çalışanların sendikalaşma özgürlüğüne saygı gösterilmesini sözlerine ekleyen Başkan Bağcı, "Burada 2017 yılından itibaren başlayan bir süreç var. Emekçiler yaklaşık 6 yıldır sendikal mücadele vermektedir. İş yerinde sendikalaşmayı engellemek adına işveren tarafından yetki sürecinin uzunluğu kötüye kullanılmıştır. Yetkiye itiraz sürecinde sendikalı olan işçileri küçülme sebebiyle işten çıkarmış, yerine yeni işçi almıştır. Yetki süreci sonuçlandığında iş yerinde maalesef sendikalı işçi sayısı aza inmiştir. Teknik olarak bir iş yerinde örgütlenme sağlandığında kayıtlardan kontrol edilip yetki seviyesine gelindiği vakit yetki verildiği anda toplu sözleşme süreci başlatılabilmelidir. Yetkiye itiraz olsa dahi bu toplu sözleşme sürecini engellememelidir. Toplu sözleşme dönemi başlamalıdır. Bütün kayıtlar çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızda mevcuttur. Bir iş yerinde sendikanın yetkisinin olup olmadığı anında görülebilmektedir. Mahkeme ve itiraz süreci uzundur. Bu örgütlenmenin önünde büyük bir engeldir. Öyle ki, uzun süren yetki davalarından dolayı dava sonuçlandığında bazen ne iş yerini ne de işçiyi bulabiliyoruz. Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. Buradan işverene sesleniyoruz; çalışanların sendikalaşma özgürlüğüne saygı gösterin. Baskıcı tavırdan vazgeçin. İşçilerin yasal temsilcisi sendikamız Öz İplik İş'i tanıyın. Bizimle, işçisiyle birlikte yürüyen her iş yeri büyüdü, gelişti. İşçinin örgütlenme mücadelesi durmayacak" diye konuştu. - KAYSERİ