HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, UNTM ile İşbirliği Yapacak

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, emeğin milli gelirden aldığı paylarda düşme eğrisinin devam ettiğini belirterek, UNTM ile işbirliği yapacaklarını söyledi. Arslan, UNTM yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası ilişkilerin önemine vurgu yaparak, emek hareketinin ortak sorunlarına dikkat çekti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, emeğin milli gelirden aldığı paylarda düşme eğrisinin devam ettiğini belirterek, "Bunun tersine çevrilmesi mücadelesinde bütün dünya emekçileriyle olduğu gibi UNTM ile işbirliği yapacağız, bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Arslan, Fas Ulusal İşçi Sendikalar Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohamed, UNTM Başdanışmanı ve Başkanlar Kurulu Başkanı Abdelilah Elhalouti ile HAK-İŞ Genel Merkezinde bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, UNTM ile 10 yılı aşkın süredir çok derin, köklü aynı zamanda samimi ilişkiler içinde olduklarını belirtti.

İki konfederasyonu birbirine yakınlaştıranın, işbirliği yapmalarını sağlayan önemli konulardan birinin uluslararası ilişkiler olduğunu söyleyen Arslan, "Konfederasyonumuz uluslararası sendikalar federasyonu ITUC'un önemli bir üyesi, başkan yardımcılığı görevini sürdürüyoruz. Aynı zamanda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC'un icra kurulundayız. Orada önemli bir görevi üstlenmiş bulunuyoruz. İkili işbirliklerimizin olduğu pek çok ülkeyle bölgesel konfederasyonlarla, federasyonlarla yakın işbirliği içindeyiz. Dostlarımızla bu ikili işbirliği çerçevesinde uluslararası alanda ortak neler yapabileceğimiz konusunda birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Konfederasyon düzeyinin altındaki sendikalar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve bu konuda atılan adımların daha ileriye taşınması gerektiğini dile getiren Arslan, konfederasyona bağlı sendikalardan kapasiteleri ölçüsünde UNTM'nin sendikalarıyla ikili işbirliği anlaşmalarını yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

"Sorunlar ortak"

Arslan, "Sermayenin milli gelirden aldığı paylar artarken, emeğin milli gelirden aldığı paylarda düşme eğrisi devam ediyor. Bütün dünyadaki emekçilerin daha fazla işbirliği yapmasını gerektirecek en önemli konulardan bir tanesi. Bunun tersine çevrilmesi mücadelesinde bütün dünya emekçileriyle olduğu gibi UNTM ile işbirliği yapacağız, bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sorunların ortak olduğunu dile getiren Arslan, şunları söyledi:

"Son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, öncesinde pandemi, arkasından ülkemizin dünyada benzerine rastlamadığımız deprem felaketi yaşaması, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri münasebetiyle yaşanan gelişmeler, uluslararası emperyalist güçlerin Türkiye'deki seçimleri etkilemeye yönelik baskıları, manipülasyonları, algı operasyonları bütün bunlar ülkemizde de bazı olumsuzlukları ortaya çıkarmıştır. Bunlar içinde en önemlisi de ekonomik anlamdaki zorluklar. Yüksek enflasyon, buna bağlı ortaya çıkan hayat pahalılığı yaptığımız toplu iş sözleşmelerinin bir süre sonra anlamını yitirdiği bir dönemi Türkiye bütün ağır sonuçlarıyla yaşamaktadır."

Arslan, emek hareketi, HAK-İŞ olarak bütün bu olumsuzlukların farkında olduklarını, nedenlerini ve bundan sonrası için nasıl mücadele edileceğini de bildiklerini belirterek, olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin dinamik nüfusu, müteşebbis ruhu ve potansiyeliyle bu sorunların üstesinden gelecek altyapıya sahip olduğunu söyledi.

"HAK-İŞ'in tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz"

UNTM Genel Başkanı Mohamed de iki konfederasyon arasındaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

HAK-İŞ'le uzun vadede bir ilişki kurmak istediklerini dile getiren Mohamed, "Amacımız tecrübe ve birikimlerimizi paylaşmak, iki konfederasyonun yapılarını güçlendirmek. Biz HAK-İŞ'in tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz." dedi.

Bu ilişkileri sadece konfederasyonlar düzeyinde değil, konfederasyonlara bağlı sendikalar düzeyinde de geliştirdiklerini söyleyen Mohamed, bu kapsamda Hizmet-İş Sendikasıyla ikili anlaşma imzaladıklarını kaydetti.