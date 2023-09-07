Havsa Belediyesi ve HAK-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Havsa Belediyesi ve HAK-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük ücret 17 bin 500 liraya yükseltildi.

Havsa Belediyesi ve HAK-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşmeye göre en düşük ücret 17 bin 500 liraya yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Aydın Balkan, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Çalışanlara en iyi hakları vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Balkan, şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımızı da zorlayarak, iş arkadaşlarımızın ücretlerine asgari ücret zammı üzerine net olarak yüzde 40 oranında bir iyileştirme daha gerçekleştirdik. Bu iyileştirmeyle belediyemizde en düşük ücret 17 bin 500 liraya ye yükselmiş oldu. İkramiyeler ile bu miktar 20 bin liraya ulaşıyor. Biz büyük bir aileyiz. Mesai arkadaşlarımızın alın teri kurumadan haklarını vermek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesi hepimize hayırlı olsun."

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Kurtuluş İlkokulu ve Ayşekadın Anaokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okullarda incelemede bulunan Arpacı, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Derslikleri de gezen Arpacı, uyum haftası kapsamında okula başlayan öğrencilerle sohbet etti.