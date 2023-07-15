HAK-İŞ Konfederasyonu Üyeleri 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı Ziyaret Etti

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Ziyarette anıta karanfil bırakan üyeler, şehitler için dua etti. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, 15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması ama çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olduğunu belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan makama yapılan ziyarette anıta karanfil bırakan üyeler, şehitler için dua etti.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristlerin, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilmiş hükümeti düşürmeye, devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

Aziz Türk milletinin o gece destansı bir demokrasi mücadelesi verdiğini, darbe girişimine karşı tek vücut olduğunu belirten İluk, "Kahraman Türk milleti, Çanakkale'de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına millet destanı olarak yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi, gücünü tarihten alan kahraman Türk milletinin soylu direnişi sonucunda, büyük bir işgal girişimi atlatılmıştır. Darbeyi önlemek için 15 Temmuz gecesi milletin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum kuruluşları, medya ve halkımız birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı tek vücut olmuştur." diye konuştu.

İluk, 15 Temmuz'un bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası olduğunu dile getirerek, "HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz'u bir daha yaşanmaması ama çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ'in, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan hain saldırılara karşı mücadele ettiğini kaydeden İluk, 15 Temmuz gecesi de ilk sokağa çıkan ve canını ortaya koyan bir tutum sergilediklerini anlattı.