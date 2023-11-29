Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz etti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının sakat ve antidemokratik olduğunu belirterek, ülkedeki işçileri temsil etmekten uzak olduğunu söyledi. Arslan ayrıca, Hak-İş'in yeni döneminde Hak-İş Akademisi'ni kurduklarını ve vergi konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazımız var. Bu yapı sakat ve antidemokratik bir yapıdır, ülkemizdeki 16 milyon işçiyi temsil etmekten uzak bir yapıdır" dedi.

Hak-İş İl Başkanları Toplantısı, 'Emeğin Evrensel Gücü Hak-İş' temasıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, Cumhuriyetin 100'üncü yılı, Hak-İş'in 48. yılı ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Filistinli kadınlar için Hak-İş tarafından yapılan yürüyüşten görüntülerin yer aldığı video gösterimi yapıldı. Toplantıda Hak-İş Konfederasyonu'nun il başkanlıklarının yaşadığı sorunlar, beklentiler ve taleplerin yanı sıra il başkanlıklarıyla gelecek dönem yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hak-İş'in bir işçi konfederasyonu olarak çalışanların haklarını korumak açısından kararlı ve azimli bir mücadele sürdürdüğünü ifade etti. Arslan, Hak-İş'in sendikal mücadeleyi istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini ve bir sivil toplum örgütü olarak da sorumluluklarını yerine getirdiğini dile getirdi. Konfederasyonun yeni döneminde Hak-İş Akademisi'ni kurduklarını söyleyen Arslan, "Hak-İş Akademisi çalışma hayatı için konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın iş kolları için ve çalışma hayatının sosyal ekonomik sorunlarını tespiti için araştırmalar yapacak, 100'den fazla akademisyenin katıldığı önemli bir akademik kurulu gerçekleştirdik. İlk faaliyetleri de vergi konusunda 'Türkiye'de nasıl bir vergi sistemine ihtiyaç var' bunu araştıracaklar. Kıdem tazminatı hakkında da pek çok tartışmaların etrafında döndüğü kıdem tazminatı konusunu araştırıp, bu konuda ülkemize uygun bir modelin araştırmasında bulunacak" dedi.

Arslan, çalışma hayatında ceza paraları diye tanımlanan fondan arama kurtarma konusunda belli illerde yeni projeler yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurduklarını aktardı.

"Yardım miktarı 10 milyon liranın üzerine çıkmış durumda"

Filistin meselesini Türkiye'nin temel meselesi olarak gördüklerini söyleyen Arslan, son zamanlarda İsrail ile Filistin arasından yaşanan olaylarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Yönetim kurulu tarafından Gazze'ye yardım yapmak için karar aldıklarını söyleyen Arslan, "O yardımların bir dilimini Gazze'ye ulaştırdık. Arkasından konfederasyonumuz yönetim kurulu tarafından Gazze ve Filistin'e yönelik geniş bir yardım kampanyası başlatılmasına karar verdik. Her sendikamızın imkanlarını zorlayarak ortak oldukları yardım miktarı 10 milyon liranın üzerine çıkmış durumda. Bu kampanyaya sadece sendikalarımız değil, üyelerimiz ve sendikalardaki çalışanlarımızla beraber il başkanlarımız da katılım sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arslan, yeni yönetim kurulu tarafından bütün emekli işçileri temsil etmek üzere bir emekli işçi derneği kurmaya karar verdiklerini belirterek, bütün emekli işçileri bu derneğe üye olmaya beklediklerini dile getirdi. Arslan, emekli işçileri temsil edecek bir sendikanın açılışını da gerçekleştireceklerini ifade etti.

"Hak-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazımız var"

Asgari ücret konusunun gündemi ve kamuoyunu meşgul ettiğini söyleyen Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği rakamlar çalışanlar da dahil ciddi bir memnuniyetsizlik veriyor. Hak-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazımız var. Bu yapı sakat ve antidemokratik bir yapıdır. Ülkemizdeki 16 milyon işçiyi temsil etmekten uzak bir yapıdır. En büyük işçi konfederasyonu, en büyük işveren konfederasyonu ve hükümet arasında oluşturulan bir modeldir. Bu model yeterli ve kapsayıcı değildir. Bu modelde işçi hareketi, işverenle hükümetin işbirliği durumunda işlevsiz ve etkisiz kalmaktadır. Bu nedenle Hak-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesini ısrarla istemeye devam edeceğiz" dedi.

"Vergi sisteminin değişmesi için çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz"

Vergi konusunun da Hak-İş'in önemli bir gündemi olduğunu söyleyen Arslan, "Bugünkü vergi sisteminin sadece devletin yakaladığından aldığı, az kazananın fazla, çok kazanın vergi verdiği haksız ve adaletsiz bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemini ortadan kaldırmak adına bizim ciddi çalışmalar yapmak gibi bir mecburiyetimiz var" açıklamasında bulundu.

Toplantıya Hak-İş Konfederasyonu'nun 81 ildeki il başkanları ve temsilcileri katılım sağladı. - ANKARA