Adıyaman Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası ek protokol imzaladı

Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol sözleşmesi imzalandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalanan ek protokol sözleşmesi imza törenine Milletvekili Mustafa Alkayış, Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Hasan Kılınç katıldı.

Programın açılışında konuşan Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Hasan Kılınç, geçmişten bugüne taşeron sisteminin belediyelerde ve kamuda ortadan kaldırılması için büyük bir mücadelenin sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle son verildiğini söyledi.

Milletvekili Mustafa Alkayış ise konuşmasında, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine bu süreci en olağan ve hızlı şekilde yürüttükleri için teşekkür etti.

Hak-İş/ Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konuşmasında, "Ülke olarak asrın felaketi şeklinde adlandırdığımız olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Bütün bu acılarına rağmen hayata tutunmaya çalışan, günlük işlerine kendisini vermiş, bir şekilde şehri normalleştirmek için çaba sarf eden başta Belediye Başkanımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız hep beraber gerçekten takdiri hak ediyorsunuz. Toplu iş sözleşmelerimiz yürürlükte iş sözleşmelerimizi yaparken çok iyi bir toplu sözleşme yaptığımızın şahidiyim ancak yaşadığımız yüksek enflasyon, hayat pahalılığının enflasyonun çok üzerinde olmasına İl Başkanımız, Şube Başkanımız'ın çabalarına Başkanımız da karşılık verince bugün bu güzelliği ortaya çıkardık. Sözleşmenin herkes için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde sözlerini ifade etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, göreve geldiği ilk günden bu yana tüm personellerinin ve emekçi işçilerin haklarını koruyan ve savunan, ekonomik anlamda yaşanan olumsuz durumlara rağmen her koşulda personelinin yanında olan ve onları destekleyen, insanca çalışmak ve insanca yaşayabilmek için tüm gücünü seferber ettiklerini söyledi.

Başkan Kılınç, "6 Şubat' ta asrın depremi diyebileceğimiz bir felaketle karşı karşıya kaldık. Dünya tarihinde böyle bir felaket yok ve bu neslin vermiş olduğu imtihan kadar ağır bir imtihan yok. İnsanların biraz daha mutlu olabilmesi için en büyük iş bize düşüyor. Bu anlamda da depremin ilk anından itibaren bire bir şahidim. Gerek temizlik ekibimiz, gerek su işleri, gerek fen işleri ve ulaşım diğer tüm birimler her an sahadaydı. Çok yakınlarını kaybetmelerine rağmen, ertesi gün işe gelen personellerimiz de vardı. Bunların hiçbirini zorlamadık hepsi kendi istekleriyle geldi. Büyük bir insani bir vaziyet. Dolayısıyla sizleri canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki böyle bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Otuz beş tane vefat eden personelimizin yakınlarını işe almamız gerektiğini düşündük. Çalışan personelimize de hiç zorlama olmadan mümkün mertebe işe gelmelerini istedik. Çünkü işe geldikleri zaman rahatlayacak ve bir nevi psikoterapi olacağını düşündük. Üreten insan mutlu olur, verimli olur. Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Allah buyuruyor işini iyi yapanı Allah sever. Bizim aslında temel mottomuzun bu olması lazım. İlk baştan itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, teşkilatımız, sivil toplum örgütleri, hayır kuruluşları canla başla sahadaydı. Şu an çok hızlı bir şekilde konutlar ve sosyal yardımlar devam ediyor. Tüm kısıtlılığa ve tüm ekonomik krizlere rağmen hiçbir zaman sizi mağdur etmemeye çalıştık. Büyükşehirler ve çevre şehirler de dahil şirket elemanlarımıza verdiğimiz destek hepsinden çok daha iyi. Tabii arkadaşlarımız böyle bir şeyin sorumluluğumuz olmamasına rağmen sendikayla görüşmelerinde rakam olarak önce 3000 TL dediler. 3000 TL'nin az olduğunu düşündük ve çalışmalar devam etsin istedik. Sonra 4000 TL olacak şekilde anlaşmışlar ama ben de hem Mahmut Başkanım'ın hem Mustafa Başkanım, hem siz çok değerli çalışma arkadaşlarımızın hatrını kırmayarak; 5000 TL seyyanen zam olarak düşündüm. Gönül ister ki çok daha fazlasını verelim ama bu memleketin hizmete ihtiyacı var. Sizleri mağdur etmeyecek şekilde bu planlamaları yapmak zorundayız. Bu protokolün ilimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN