Doğu ve Güneydoğu'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Batman ve Siirt'te AK Parti İl başkanlıklarınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret ederek, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ocak, şunları kaydetti:

"Devam eden vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan dersler çıkarılması gerekir. Güçlü bir Türkiye'nin daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz."

Şırnak

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ozan Ertaş, İsrail'in bir yıldır savunmasız sivilleri hedef aldığını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını söyledi.

Devam eden vahşete karşı İslam dünyasının sessiz kaldığını ifade eden Ertaş, "Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur." dedi.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Yarka, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Dağoğlu, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'i savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Dağoğlu, şöyle konuştu:

"Uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çaba sarf etmemiş, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. Bugün bu soykırıma itiraz edemeyen ülkelerin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır."

Bingöl

Bingöl'de Genç Caddesi'ndeki Türk Telekom Kavşağı'nda bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

"Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz." diyen Seven, İsrail'in saldırılarına tepkisini dile getirdi.

Batman

Batman'da Atatürk Parkı'nda bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Filistin'de yaşanılanların bölgesel bir mesele olmadığını dile getiren Şansi, bunun tüm insanlığın vicdanını yaralayan bir zulüm olduğunu vurguladı.

Batman halkı olarak bu haksızlığa sessiz kalmayacaklarını dile getiren Şansi, "Siyonist İsrail her gün yeni bir soykırım suçu işlemektedir. Ne yazık ki Batı dünyası İsrail'in bu saldırganlığı karşısında adeta üç maymunu oynamaktadır. Filistin davasının en güçlü sesi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Filistin halkının haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Siirt

Siirt'te de AK Parti İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, parti binası önünde bir araya gelen partililer adına yaptığı açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde reddettiklerini belirttiklerini söyledi.

"Bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır." diyen Özturan, Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesi haline geldiğini belirtti.

Özturan, "İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.