Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstadın ve diğer büyüklerimizin hayatlarını adadıkları davaların neticelerini birer birer görmeyi sürdüreceğiz"
AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi" ve "Reis Bey" tiyatrosu gösterimi etkinliğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi" ve "Reis Bey" tiyatrosu gösterimi etkinliğinde konuştu.
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AA / Melik Fırat Yücel - Güncel